Прокуратура потребовала остановить работу 8 воронежских пансионатов

После пожара в частном пансионате для инвалидов и престарелых «Времена года» в Воронеже подобные учреждения были проверены на территории всего региона. Об этом сообщает медиагруппа DeFacto со ссылкой на областную прокуратуру.
По итогам выявлено 709 нарушений закона, в числе которых несоблюдение требований в области пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия. В суды направлены исковые заявления об остановке деятельности восьми организаций.
По информации издания, прокуроры внесли 45 представлений об устранении нарушений. Вынесено также 53 постановления о возбуждении административных дел.
Ход проверки об оказании в пансионате «Времена года» услуг, не отвечающих требованиям безопасности, находится на контроле прокуратуры.
Сообщение о пожаре в пансионате «Времена года» на улице Художника Лихачева поступило на пульт дежурного в 6:45 среды, 6 марта. В здании находились 49 маломобильных пациентов.
По данным МЧС, в общей сложности вся эвакуация постояльцев и сотрудников заняла 20 минут. С места происшествия жильцов пансионата в удовлетворительном состоянии эвакуировали в Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов, а затем расселили в другие учреждения.
Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание.