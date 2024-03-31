Прокуратура потребовала остановить работу 8 воронежских пансионатов

По данным МЧС, в общей сложности вся эвакуация постояльцев и сотрудников заняла 20 минут. С места происшествия жильцов пансионата в удовлетворительном состоянии эвакуировали в Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов, а затем расселили в другие учреждения.