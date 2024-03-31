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На турбазе в Краснодарском крае произошел пожар

КРАСНОДАР, 31 мар — РИА Новости. Турбаза «Водолей» загорелась в Апшеронском районе на Кубани, площадь пожара достигала 500 квадратных метров, один человек доставлен в больницу, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Тридцать первого марта в 13.05 поступила информация о возгорании на турбазе “Водолей”, расположенной вдоль трассы из хутора Красного Дагестана к станице Нижегородской. По предварительной информации, причиной могла стать вспышка газо-воздушной смеси из газового баллона. Одного пострадавшего с переломом доставили в местную ЦРБ. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров», — сообщили в оперштабе, ссылаясь на информацию администрации Апшеронского района.

По данным краевого ГУ МЧС, в 13.57 спасатели ликвидировали открытое горение.

При ликвидации пожара задействовано 49 человек и 16 единиц техники.

Всего эвакуировано 50 человек, при этом детей среди них нет, добавили в министерстве.

МЧС
пожары