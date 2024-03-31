На турбазе в Краснодарском крае произошел пожар

«Тридцать первого марта в 13.05 поступила информация о возгорании на турбазе “Водолей”, расположенной вдоль трассы из хутора Красного Дагестана к станице Нижегородской. По предварительной информации, причиной могла стать вспышка газо-воздушной смеси из газового баллона. Одного пострадавшего с переломом доставили в местную ЦРБ. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров», — сообщили в оперштабе, ссылаясь на информацию администрации Апшеронского района.
По данным краевого ГУ МЧС, в 13.57 спасатели ликвидировали открытое горение.
При ликвидации пожара задействовано 49 человек и 16 единиц техники.
Всего эвакуировано 50 человек, при этом детей среди них нет, добавили в министерстве.