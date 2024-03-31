Как будут возмещать материальный ущерб пострадавшим от паводков

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что средства для возмещения ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрены в резерве местных исполнительных органов (МИО).
Предварительный размер ущерба будет определен МИО, Министерством промышленности и строительства и МЧС.
В случае дополнительной потребности финансирование средства возьмут из резерва правительства.
Алгоритм действий:
- Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в МИО заявление о возмещении материального ущерба.
- МИО в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба.
Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.
По последним данным, остаются подтопленными 1 267 частных жилых домов. 30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.