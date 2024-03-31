Как будут возмещать материальный ущерб пострадавшим от паводков

По последним данным, остаются подтопленными 1 267 частных жилых домов. 30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.