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Как будут возмещать материальный ущерб пострадавшим от паводков

В Республиканском штабе по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода рассказали алгоритм возмещения материального ущерба для пострадавших от стихии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что средства для возмещения ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрены в резерве местных исполнительных органов (МИО).

Предварительный размер ущерба будет определен МИО, Министерством промышленности и строительства и МЧС.

В случае дополнительной потребности финансирование средства возьмут из резерва правительства.

Алгоритм действий:

  • Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в МИО заявление о возмещении материального ущерба.
  • МИО в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба.

Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.

По последним данным, остаются подтопленными 1 267 частных жилых домов. 30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.