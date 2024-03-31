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Перелив талых вод через трассы зафиксирован в Новосибирске

Затопило восемь дорог.

Восемь дорог Новосибирска затопило талыми водыми. В пресс-службе ТУАД сообщили, что перелив воды через проезжую часть зафиксировали в Тогучинском, Искитимском, Карасукском районах.

В ведомстве рассказали, что общая протяженность переливов превышает километр, глубина — от 5 до 20 сантиметров. Дороги — грунтовые, щебеночные, асфальтовые. На дороге в Карасукском районе выявлено небольшое разрушение проезжей части, щебень восстановлен.

Также известно, что на трассах организован проезд, а на подтопленных участках выставлены дорожные знаки и сигнальные столбики.