Перелив талых вод через трассы зафиксирован в Новосибирске

Восемь дорог Новосибирска затопило талыми водыми. В пресс-службе ТУАД сообщили, что перелив воды через проезжую часть зафиксировали в Тогучинском, Искитимском, Карасукском районах.
В ведомстве рассказали, что общая протяженность переливов превышает километр, глубина — от 5 до 20 сантиметров. Дороги — грунтовые, щебеночные, асфальтовые. На дороге в Карасукском районе выявлено небольшое разрушение проезжей части, щебень восстановлен.
Также известно, что на трассах организован проезд, а на подтопленных участках выставлены дорожные знаки и сигнальные столбики.