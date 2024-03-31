Перелив талых вод через трассы зафиксирован в Новосибирске

В ведомстве рассказали, что общая протяженность переливов превышает километр, глубина — от 5 до 20 сантиметров. Дороги — грунтовые, щебеночные, асфальтовые. На дороге в Карасукском районе выявлено небольшое разрушение проезжей части, щебень восстановлен.