Российские военные уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

«В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации “СБУ”, — написал он.
Кроме того, российские военные за неделю поразили позиции 35-й бригады морской пехоты ВСУ и нескольких бригад терообороны в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка, Тягинка, уточнил глава региона.
«Наши бойцы успешно выкуривали украинских боевиков из подвалов в Крынках, поражали плавсредства противника на реке Днепр, срывая попытки ротации и подвоза военных грузов», — добавил Сальдо.
При этом противник продолжал террористические атаки на Херсонскую область. По словам губернатора, в среднем украинские войска выпускали по 40 артснарядов в сутки, наносили удары FPV-дронами по объектам энергетической инфраструктуры, больницам, общественным зданиям и автомобилям в Алешкинском, Каховском, Голопристанском, Новокаховском и других округах.
«Для обстрелов населенных пунктов в глубине от ЛБС использовал (Противник. — Прим. ред.) ракеты. К сожалению, <…> погибла 6-летняя девочка, пять человек были ранены», — сказал он.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстрелы. Сейчас Москва контролирует 75 процентов региона, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, пока удерживают ВСУ.