Российские военные уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстрелы. Сейчас Москва контролирует 75 процентов региона, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, пока удерживают ВСУ.