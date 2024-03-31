СМИ раскрыли новые детали о смерти перебежчика из России Кузьминова

«Двое нападавших вышли из машины, окликнули его и открыли огонь. Несмотря на то, что в него попали шесть пуль, большинство из которых — в торс, Кузьминову удалось пробежать небольшое расстояние, прежде чем он рухнул на пандус. Убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело», — говорится в публикации.
Как сообщает издание со ссылкой на следователей, на месте происшествия обнаружили гильзы от 9-миллиметровых патронов от пистолета Макарова.
«Двое убийц в капюшонах, которые появились на записи камеры наблюдения, установленной на парковке жилого комплекса Кузьминова, были явно профессионалами, которые выполнили свою миссию и быстро исчезли», — резюмировалось в статье.
СМИ 19 февраля распространили информацию, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Позднее его смерть подтвердили представитель Главного управления разведки Минобороны Украины и источники NYT в местной полиции. Как заявили в пресс-службе Гражданской гвардии, расследование засекречено, а о деталях сообщат власти другой страны.
Летом прошлого года украинские издания и Telegram-каналы писали, что российский летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.
По его словам, операция обсуждалась около полугода. Кузьминов уточнил, что в день, когда он угнал воздушное судно, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Он также утверждал, что члены экипажа «начали бояться», «немножко агрессивно себя вести» и «выбежали из вертолета в сторону границы». Дальнейшая их судьба ему неизвестна, но «как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали», добавил перебежчик.