СМИ раскрыли новые детали о смерти перебежчика из России Кузьминова

По его словам, операция обсуждалась около полугода. Кузьминов уточнил, что в день, когда он угнал воздушное судно, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Он также утверждал, что члены экипажа «начали бояться», «немножко агрессивно себя вести» и «выбежали из вертолета в сторону границы». Дальнейшая их судьба ему неизвестна, но «как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали», добавил перебежчик.