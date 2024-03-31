Тракторист застрял в реке из-за сильного потока воды в области Абай

В Аягозском районе области Абай 47-летний мужчина на тракторе решил переправиться через реку Баканас неподалеку от села Мадениет, однако застрял посреди реки из-за большого потока воды.
Совместными усилиями полицейским и спасателям удалось найти и доставить мужчину на берег. 47-летний местный житель поблагодарил своих спасителей, говорится в новостном Telegram-канале МВД.
Паводки в Казахстане
Вчера вечером в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало.
За несколько дней до этого аэропорт Актобе временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов из-за подтопления талыми водами.
Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан.
27 марта в Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба. В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации. Сложная паводковая ситуация также была в Акмолинской области.
29 марта в Кокшетау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.
Между тем на контроле Республиканского штаба, как сообщалось вчера, находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.