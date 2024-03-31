В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе

Ранее в воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе «Водолей», расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей.
«Полностью пожар потушили в 16.01», — говорится в публикации.
Отмечается, что в результате пожара погибших нет, один человек был доставлен в местную ЦРБ с переломом. По данным краевой прокуратуры, постоялец сломал ногу во время эвакуации.
В региональной прокуратуре добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.