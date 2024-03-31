Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае потушили пожар на турбазе

КРАСНОДАР, 31 мар — РИА Новости. Пожар на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе Кубани полностью потушен, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее в воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе «Водолей», расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей.

«Полностью пожар потушили в 16.01», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате пожара погибших нет, один человек был доставлен в местную ЦРБ с переломом. По данным краевой прокуратуры, постоялец сломал ногу во время эвакуации.

В региональной прокуратуре добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МЧС