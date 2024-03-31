Карагандинец попал в больницу с дробовым ранением

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
«Все участники инцидента установлены. Ведется расследование», — говорится в сообщении.
31 марта в медицинское учреждение поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области с дробовым ранением ноги обратился местный житель, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
«Все участники инцидента установлены. Ведется расследование», — говорится в сообщении.