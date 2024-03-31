В Новосибирске заявили об эвакуации крупного строительного магазина

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«Сегодня днём произошла эвакуация из магазина Леруа Мерлен на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска. На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и Росгвардия», — отмечается в паблике «Инцидент Новосибирск».
Как отмечает пресс-служба УМВД России по Новосибирской области, опасных предметов в супермаркете обнаружено не было.
Ранее МК в Новосибирске писал, что магазины «Леруа Мерлен» изменили юридическое название. Перемены связаны с тем, что управление бизнесом в России передают локальному менеджменту.
Также мы сообщали, что 27 марта в Новосибирске посетителей и персонал ТЦ «Сибирский молл» эвакуировали из-за анонимной информации о минировании.