В Новосибирске заявили об эвакуации крупного строительного магазина

«Сегодня днём произошла эвакуация из магазина Леруа Мерлен на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска. На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и Росгвардия», — отмечается в паблике «Инцидент Новосибирск».