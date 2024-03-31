Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске заявили об эвакуации крупного строительного магазина

Персонал и покупателей магазина стройматериалов «Леруа Мерлен» в Новосибирске эвакуировали в воскресенье, 31 марта.

Информация была опубликована в социальных сетях.

«Сегодня днём произошла эвакуация из магазина Леруа Мерлен на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска. На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и Росгвардия», — отмечается в паблике «Инцидент Новосибирск».

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Новосибирской области, опасных предметов в супермаркете обнаружено не было.

Ранее МК в Новосибирске писал, что магазины «Леруа Мерлен» изменили юридическое название. Перемены связаны с тем, что управление бизнесом в России передают локальному менеджменту.

Также мы сообщали, что 27 марта в Новосибирске посетителей и персонал ТЦ «Сибирский молл» эвакуировали из-за анонимной информации о минировании.