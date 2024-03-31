Режим ЧС объявили в Аркалыке и двух районах Костанайской области

— Из зон подтопления талыми эвакуировано 715 человек, из них 227 детей. Главное — удалось избежать жертв.
Последний раз подобный паводок, когда одновременно совпали несколько негативных факторов (глубокое промерзание почвы, аномально большое количество снега и интенсивное его таяние), было в этом регионе в 1949 году.
Опасность еще не миновала, в степи севернее Аркалыка еще лежит снег. Создана оценочная комиссия. Ведется оперативный сбор заявлений от пострадавших для возмещения за счет местного бюджета.
Областным филиалом партии «AMANAT» объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Вместе с коллегами из Костанайского областного филиала мы встретили первую партию гуманитарного груза.
Также, с коллегами из облсатного и городского филиалов партии посмотрели условия размещения в эвакуационных пунктах, зашли в дома, пострадавшие от паводка в г. Аркалык, поговорили с жителями пострадавших сел.
Люди выражают слова благодарности акимам области и г. Аркалыка, волонтерам, сотрудникам ЧС и военнослужащим, в течение трех суток они противостоят стихии.
Силами МЧС и акиматов за сутки откачано более 144 тыс. кубометров талой воды, уложено более 2,4 тыс. мешков и 370 тонн инертного материала. Всего на всех участках задействованы силы и средства в количестве 965 человек, 496 единиц техники, 164 мотопомпы, 22 плавательных средства, 4 воздушных судна.
Большой проблемой является неразвитость транспортной инфраструктуры региона. В Аркалыке нет аэропорта, авиационное топливо и заправщики для бортов ЧС приходится гнать из Костаная. Прямое автомобильное сообщение с Астаной отсутсвует, все необходимое везется по единственной автомобильной трассе, соединяющей огромный по территории регион со всей остальной страной, — написал на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) депутат Мажилиса Парламента РК Еркін Әбіл.