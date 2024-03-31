Режим ЧС объявили в Аркалыке и двух районах Костанайской области

Большой проблемой является неразвитость транспортной инфраструктуры региона. В Аркалыке нет аэропорта, авиационное топливо и заправщики для бортов ЧС приходится гнать из Костаная. Прямое автомобильное сообщение с Астаной отсутсвует, все необходимое везется по единственной автомобильной трассе, соединяющей огромный по территории регион со всей остальной страной, — написал на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) депутат Мажилиса Парламента РК Еркін Әбіл.