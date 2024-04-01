По иску ГП об изъятии «Макфы» у Юревича и Белоусова арестовали активы на 100 трлн рублей

Пристав наложил арест на активы зятя Белоусова, матери объявленного в розыск Михаила Юревича, а также других физических и юридических лиц.
«Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на денежные средства должника Чигинцева Максима Николаевича (зять Белоусова — прим. ТАСС), находящиеся на шести рублевых, в евро и долларах США счетах, открытых в ООО “Цифра банк”. Данный документ уже направлен в кредитное учреждение для его незамедлительного исполнения. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 трлн рублей», — следует из текста постановления пристава.
Кроме того, как следует из документов, копии которых есть в распоряжении ТАСС, для обеспечения иска ГП РФ по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское» (акции, принадлежащие Наталье Петрашевой и Наталье Юревич, а также частной кипрской компании «Сула Гранти ЛТД»), принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова акции «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», принадлежащие нидерландской компании "Эм Джи Си Интернэшнл Б. В. (MGC International B.V.).
Таким образом, ответчиками по исковому заявлению Генпрокуратуры, которое с приложениями составляет 25 томов, привлечены Юревич, Белоусов и супруга последнего. В качестве других ответчиков ГП РФ привлекла еще 34 юридических лица и десять физических лиц, среди которых отец, мать и сын Юревича, а также дочь с зятем Белоусова и его отец, директор «Эмитент-консалтинга» Марина Савранская, экс-глава «Арком» Наталья Петрашева и акционер «СМАК» Владилен Фуфаров. Однако юристы в своих возражениях на иск ГП ссылаются на российское законодательство, согласно которому, по их мнению, круг ответчиков, куда могут входить только экс-чиновники, их супруги, несовершеннолетние дети и их имущество, ограничен.
Как следует из иска Генпрокуратуры, каждый из ответчиков в исковом заявлении надзорного ведомства является «членом противоправного сообщества». Адвокаты с этим не согласны, так в законодательстве РФ нет такого понятия. ГП РФ считает, что Юревич и Белоусов до сих пор владеют группой коммерческих предприятий.