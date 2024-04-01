По иску ГП об изъятии «Макфы» у Юревича и Белоусова арестовали активы на 100 трлн рублей

Таким образом, ответчиками по исковому заявлению Генпрокуратуры, которое с приложениями составляет 25 томов, привлечены Юревич, Белоусов и супруга последнего. В качестве других ответчиков ГП РФ привлекла еще 34 юридических лица и десять физических лиц, среди которых отец, мать и сын Юревича, а также дочь с зятем Белоусова и его отец, директор «Эмитент-консалтинга» Марина Савранская, экс-глава «Арком» Наталья Петрашева и акционер «СМАК» Владилен Фуфаров. Однако юристы в своих возражениях на иск ГП ссылаются на российское законодательство, согласно которому, по их мнению, круг ответчиков, куда могут входить только экс-чиновники, их супруги, несовершеннолетние дети и их имущество, ограничен.