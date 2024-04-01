ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.40 (мск) — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.55 — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.