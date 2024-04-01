ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу семь снарядов «натовского» калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).