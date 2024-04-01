Сразу пять человек погибли при столкновении авто в Караганде (видео)

Как сообщается на официальной странице ДП Карагандинской области в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), ДТП произошло в 19:30 на Северо-Восточном объезде — столкнулись два авто. В результате ДТП погибло пять человек.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы», — рассказал первый заместитель начальника областной полиции Бауыржан Мухамеджанов.
В правоохранительных органах призвали водителей быть бдительными и не допускать нарушения правил дорожного движения.
Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Алматы — Усть-Каменогорск в области Жетiсу столкнулись Lada Priora и Toyota Windom. Погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.
Позже стало известно, что на автодороге Алматы-Астана на территории Алматинской области произошло ДТП, в котором погибли еще четыре человека — на трассе столкнулись большегруз DAF и легковой Daewoo.
Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не игнорировать требования безопасности и, в первую очередь, не превышать скоростной режим. Не забывать о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводят к трагическим последствиям — к смерти и увечьям людей.