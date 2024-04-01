На Камчатке самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы

«Вероятно, из-за плохой погоды, самолет при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 23 человека, никто из них не пострадал. В настоящий момент готовится резервный борт и резервный экипаж, который доставит пассажиров в Магадан», — сказали в авиакомпании.