Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы

На борту находились 23 пассажира.

Источник: РИА "Новости"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Самолет Ан-26, вылетавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 23 человека, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе «Камчатского авиационного предприятия».

«Вероятно, из-за плохой погоды, самолет при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 23 человека, никто из них не пострадал. В настоящий момент готовится резервный борт и резервный экипаж, который доставит пассажиров в Магадан», — сказали в авиакомпании.

Камчатка находится под влиянием циклона с ночи 1 апреля. Он принес на полуостров метель и порывистый ветер. Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменены по погодным условиям.