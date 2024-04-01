Схему мошенничества с трудоустройством раскрыли в Хабаровске

— В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая вела свою преступную деятельность не только в Хабаровске, но и во многих регионах и городах России. Например, потерпевшая, которая живет в городе Макарове Сахалинской области, перевела подозреваемой 17 тысяч рублей для оформления документов своему сыну. Всего было доказано 10 эпизодов мошенничества на общую сумму 490 тысяч рублей, — прокомментировали в УМВД по Хабаровску.

По данным оперативников, никакого отношения к сфере рекрутинга злоумышленница не имеет. Она более десяти лет трудится вахтовым методом в сфере переработки рыбы. Полученные от потерпевших деньги женщина похищала и тратила на личные нужды.



Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» окончено. Меру наказания и сроки его отбывания определит суд.