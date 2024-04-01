Украл более 1,5 миллиона: иностранца объявили в розыск после побега от начальника

Тогда пострадавший обратился в полицию. Выяснилось, что 34-летнего мигранта закончился срок действия патента, у него не было жилья и права на нахождение в России. Поэтому он решил вернуться на родину. Для этого иностранец приобрел авиабилет по маршруту «Хабаровск — Новосибирск». Оттуда он и планировал добраться до Узбекистана.