Украл более 1,5 миллиона: иностранца объявили в розыск после побега от начальника

Предприниматель из Владивостока договорился с гражданином из Узбекистана, что тот доставит товары в Лучегорск. При этом водителю по пути нужно было заехать в Спасск-Дальний, чтобы забрать более 1,6 миллионов рублей, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным полиции, мигрант согласился на работу и первым делом отправился в Спасск-Дальний. Там он забрал 1 миллион 634 тысячи рублей. Уже в Лучегорске снял номер в гостинице и исчез. Бизнесмен лично приехал в город, чтобы найти пропавшего мужчину, одного того и след простыл.
Тогда пострадавший обратился в полицию. Выяснилось, что 34-летнего мигранта закончился срок действия патента, у него не было жилья и права на нахождение в России. Поэтому он решил вернуться на родину. Для этого иностранец приобрел авиабилет по маршруту «Хабаровск — Новосибирск». Оттуда он и планировал добраться до Узбекистана.
По факту происшествия завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Подозреваемого объявили в розыск, нашли на борту самолета в аэропорту Толмачево и задержали. Он дал признательные показания, деньги в размере 1,6 миллиона рублей изъяли и вернули владельцу. Сейчас беглец находится под стражей. Расследование продолжается.
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