Узбекистанца, укравшего сумку с 1,6 млн рублей, поймали в новосибирском аэропорту

— Потерпевший отправил знакомого в качестве водителя в поселок Лучегорск Приморского края для доставки товаров. Попросил по пути заехать в город Спасск-Дальний и забрать его деньги в размере 1 634 000 рублей. Водитель забрал сумму, остановился в одной из гостиниц Лучегорска и исчез, — сообщает Управление МВД по Приморскому краю.