Узбекистанца, укравшего сумку с 1,6 млн рублей, поймали в новосибирском аэропорту

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали жителя Узбекистана. Мужчину подозревают в крупной краже. По данным полиции он украл 1,6 млн рублей. В краже сумки с крупной суммой 34-летнего узбекистанца обвинил его 57-летний знакомый. Известно, что подозреваемый раньше работал в компании заявителя.
— Потерпевший отправил знакомого в качестве водителя в поселок Лучегорск Приморского края для доставки товаров. Попросил по пути заехать в город Спасск-Дальний и забрать его деньги в размере 1 634 000 рублей. Водитель забрал сумму, остановился в одной из гостиниц Лучегорска и исчез, — сообщает Управление МВД по Приморскому краю.
Потерпевший приехал в Лучегорск, чтобы найти пропавшего и свои деньги. Однако поиски не принесли результатов. Мужчина обратился в полицию. В МВД возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемого объявили в розыск.
Оказалось, что узбекистанец купил билеты на самолет Хабаровск-Новосибирск. А из Толмачево планировал улететь на родину.
В новосибирском аэропорту подозреваемого поймали. Сумку с деньгами у него изъяли.
Мужчина сознался в преступлении. В полиции выяснили, что у него не было постоянного места жительства. А действие на проживание в России закончилось 15 марта.
Подозреваемого направили в СИЗО. Из Новосибирска его этапируют в Приморский край.