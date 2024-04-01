Пожароопасный сезон открыт в Минусинском районе

Как отмечает пресс-служба ведомства, постепенно, по мере схода снежного покрова, лесопожарный сезон откроют на всей территории Красноярского края. Охранять леса от огня в регионе будут почти 2000 бойцов авиа- и наземных подразделений краевого Лесопожарного центра, на вооружении которых 437 единиц специализированной техники и более 3,6 тысяч единиц оборудования, которые поступили в край, в том числе в рамках национального проекта «Экология».