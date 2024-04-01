Пожароопасный сезон открыт в Минусинском районе

Охранять лес от огня в Минусинском районе будут 45 огнеборцев, на вооружении которых 15 единиц специализированной техники и квадрокоптеры. Вместе с лесными пожарными контролировать территории будут инспекторы Лесной охраны, сотрудники лесничеств и охотинспекторы.
Также на территории Минусинского района установлено 8 видеокамер на вышках сотовой связи, информация с видеоустройств в онлайн-режиме поступает в региональную диспетчерскую службу краевого Лесопожарного центра.
«На периоды высокой горимости в Минусинском районе мы создадим пять пунктов временной дислокации для привлечения дополнительных сил. С севера края на юг для тушения лесных и ландшафтных пожаров в периоды высокой горимости могут быть привлечены до 200 огнеборцев краевого Лесопожарного центра», — рассказал министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Панов.
Как отмечает пресс-служба ведомства, постепенно, по мере схода снежного покрова, лесопожарный сезон откроют на всей территории Красноярского края. Охранять леса от огня в регионе будут почти 2000 бойцов авиа- и наземных подразделений краевого Лесопожарного центра, на вооружении которых 437 единиц специализированной техники и более 3,6 тысяч единиц оборудования, которые поступили в край, в том числе в рамках национального проекта «Экология».
О возгораниях в лесах жители края могут сообщать по телефону 8−800−100−94−00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».