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Разбежались врассыпную: перевертыш вынесло на тротуар во Владивостоке

Водитель Nissan Note пострадал в ДТП в центре Владивостока.

Источник: Комсомольская правда

По словам очевидцев, Nissan Note пошел на вираж, не убедился в безопасности и столкнулся с Hyundai Solaris в районе Гайдамака во Владивостоке. Виновник аварии пострадал, его машина перевернулась, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В новых медиа отметили, что удар при столкновении получился очень сильным — Nissan Note отбросило на тротуар, из-за чего люди разбежались подальше. Транспортное средство перевернулось, рулевой получил травмы.

На место происшествия вызвали полицейских и карету скорой помощи. Мужчин госпитализировали. Отметим, что его авто получило серьезные повреждения: корпус смялся, дверь багажника сломалась, крыша отделилась.

Ранее «КП» писала о массовом ДТП: владелец ТС выезжал с парковки и врезался в «Ниссан Премьер», а тот в свою очередь столкнулся с «Субару Форрестер».