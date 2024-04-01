Разбежались врассыпную: перевертыш вынесло на тротуар во Владивостоке

По словам очевидцев, Nissan Note пошел на вираж, не убедился в безопасности и столкнулся с Hyundai Solaris в районе Гайдамака во Владивостоке. Виновник аварии пострадал, его машина перевернулась, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В новых медиа отметили, что удар при столкновении получился очень сильным — Nissan Note отбросило на тротуар, из-за чего люди разбежались подальше. Транспортное средство перевернулось, рулевой получил травмы.
На место происшествия вызвали полицейских и карету скорой помощи. Мужчин госпитализировали. Отметим, что его авто получило серьезные повреждения: корпус смялся, дверь багажника сломалась, крыша отделилась.
Ранее «КП» писала о массовом ДТП: владелец ТС выезжал с парковки и врезался в «Ниссан Премьер», а тот в свою очередь столкнулся с «Субару Форрестер».