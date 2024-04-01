Разбежались врассыпную: перевертыш вынесло на тротуар во Владивостоке

По словам очевидцев, Nissan Note пошел на вираж, не убедился в безопасности и столкнулся с Hyundai Solaris в районе Гайдамака во Владивостоке. Виновник аварии пострадал, его машина перевернулась, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».