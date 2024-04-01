Один ребенок и 12 взрослых пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

С 25 по 31 марта на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 10 ДТП. В авариях пострадали 12 взрослых и один ребенок. Об этом сообщают в Госавтоинспекции города.
— Всего было зафиксировано три столкновения автомобилей, один наезд на стоящее транспортное средство. Два раза ДТП произошло из-за съезда с дороги. Четыре раза водители сбили пешеходов, — говорят в ГИБДД.
В Госавтоинспекции просят участников дорожного движения соблюдать ПДД. Напоминают о мерах личной безопасности при переходе через дорогу, а также о необходимости использования ремней безопасности во время поездки.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области водитель большегруза съехал в кювет и погиб.