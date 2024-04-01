В Новосибирске в трёх районах города затопило около километра на 8 дорогах

В результате таяния снега восемь дорог в Новосибирске оказались подтоплены. Пресс-служба ТУАД сообщила о зафиксированных переливах через проезжую часть в Тогучинском, Искитимском и Карасукском районах.
Общая протяженность переливов составляет более километра, а глубина подтопления достигает от 5 до 20 сантиметров. Подтопленные дороги включают грунтовые, щебеночные и асфальтированные участки. Также было выявлено небольшое разрушение проезжей части на одной из дорог в Карасукском районе, после чего был проведен ремонт щебня.
Управление отметило, что все дороги проезжаемы. На подтопленных участках установлены дорожные знаки и сигнальные столбики.
ТУАД обратилось к водителям с просьбой сообщать о наличии талых вод на дороге по телефону диспетчерской службы ТУАД:
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что на предстоящей неделе в Новосибирске ожидается до +12 градусов тепла.