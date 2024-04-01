В затонувшем в Байкале внедорожнике погибла женщина

Как рассказали в пресс-службе приангарского МЧС, трагедия произошла вечером в пятницу, 29 марта вблизи населённого пункта Сарма в Ольхонском районе:
«Водитель внедорожника Nissan X-Trail, несмотря на наличие запрещающих знаков, ехал по льду водного объекта. В трёх километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул. Мужчине удалось выбраться, а вот его пассажирке — женщине 1972 года рождения — нет».
По данным спасателей, толщина льда в месте ЧП не превышает 10 сантиметров, глубина — 4 метра.
Напомним, что несмотря на все предупреждения о небезопасности выезда на байкальский лед, который уже начал таять, автолюбители продолжают устраивать заезды, рискуя своими жизнями и жизнями пассажиров. И чужой пример — не наука. А ведь за несколько дней до трагедии чудом остались живы двое ангарчан. Их автомобиль ушел под лед у острова Хунук.
«Нужно ли говорить о том, что рисковать жизнью, тем более чужой, недопустимо? Ледовая переправа на озере Байкал закрыта, проезд по льду в её отсутствие запрещён!» — в очередной раз обращаются спасатели к любителям ледовых заездов.