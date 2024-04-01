В затонувшем в Байкале внедорожнике погибла женщина

Напомним, что несмотря на все предупреждения о небезопасности выезда на байкальский лед, который уже начал таять, автолюбители продолжают устраивать заезды, рискуя своими жизнями и жизнями пассажиров. И чужой пример — не наука. А ведь за несколько дней до трагедии чудом остались живы двое ангарчан. Их автомобиль ушел под лед у острова Хунук.