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Накажут всех: молодой человек и подросток попали в ДТП в Комсомольске

Подросток пострадал в ДТП в Комсомольске из-за пьяного друга без прав.

Источник: Комсомольская правда

Авария произошла ночью 1 апреля на Северном шоссе Комсомольска-на-Амуре. В ней пострадали два человека. Причем, наказывать будут обоих. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным ГИБДД Комсомольска-на-Амуре, ДТП случилось около трех часов ночи в районе дома № 6/1 Северного шоссе. За рулем Toyota Camry ехал 21-летний парень. Он был пьян и прав не имел. В итоге устроил аварию.

— Двигаясь по Северному шоссе со стороны Павловского, он не выбрал безопасную скорость движения с учетом погодных условий и дорожного покрытия и допустил съезд с проезжей части в право, — рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Водитель и его 15-летний пассажир получили травмы. Оба не были пристегнуты ремнями.

Против старшего товарища уже составили два административных материала. Родителей подростка тоже привлекут к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию. Это из-за того, что ребенок находился ночью за пределами дома.