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Жительница Куйбышева Новосибирской области ударила женщину ножом

В Куйбышеве Новосибирской области местная жительница ударила женщину ножом.

Источник: Сиб.фм

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новости дня Каинск и Барабинск» опубликовали новость о происшествии в Куйбышеве Новосибирской области, где произошло убийство.

По предварительным данным, к местной жительнице пришли в гости две женщины, с которыми она употребляла алкоголь. По неизвестным причинам хозяйка квартиры напала с ножом на одну из женщин, в результате чего она скончалась от полученных ранений.

Сейчас полиция Новосибирска проводит проверку по данному делу.

Напомним, что в Новосибирске пристав-исполнитель зарезал невесту.