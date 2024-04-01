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В Уссурийске 20 человек едва не погибли при пожаре в жилом доме

Дознаватели ГУ МЧС выясняют причину трагического пожара в Уссурийске.

Источник: МЧС РФ

В Уссурийске в жилом доме на Арсеньева произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, сотрудникам ведомства удалось спасти целыми и невредимыми 20 человек, но не обошлось без пострадавших и погибших.

По лестничным маршам пожарные вывели на улицу 19 человек, которые не могли выбраться из здания самостоятельно. Еще одного человека спасли с помощью автолестницы из квартиры на 4 этаже.

В одной из квартир пожарные нашли бездыханное тело женщины, также оказалось, что два человека пострадали.

Причина, по которой произошло возгорание, пока неизвестна. Дознаватели МЧС проводят проверку, чтобы выяснить все детали произошедшего.

В ведомстве также напомнили о правилах безопасности, которые помогут не допустить возгорание: не оставляйте выключенные электроприборы без присмотра, не перегружайте электросеть, отключай электроприборы уходя из дома. Также можно установить в помещении дымовой пожарный извещатель.

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