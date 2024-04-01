В Уссурийске 20 человек едва не погибли при пожаре в жилом доме

В Уссурийске в жилом доме на Арсеньева произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, сотрудникам ведомства удалось спасти целыми и невредимыми 20 человек, но не обошлось без пострадавших и погибших.