В Уссурийске 20 человек едва не погибли при пожаре в жилом доме

В Уссурийске в жилом доме на Арсеньева произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, сотрудникам ведомства удалось спасти целыми и невредимыми 20 человек, но не обошлось без пострадавших и погибших.
По лестничным маршам пожарные вывели на улицу 19 человек, которые не могли выбраться из здания самостоятельно. Еще одного человека спасли с помощью автолестницы из квартиры на 4 этаже.
В одной из квартир пожарные нашли бездыханное тело женщины, также оказалось, что два человека пострадали.
Причина, по которой произошло возгорание, пока неизвестна. Дознаватели МЧС проводят проверку, чтобы выяснить все детали произошедшего.
В ведомстве также напомнили о правилах безопасности, которые помогут не допустить возгорание: не оставляйте выключенные электроприборы без присмотра, не перегружайте электросеть, отключай электроприборы уходя из дома. Также можно установить в помещении дымовой пожарный извещатель.