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Иркутянин перевел «оперативнику из Москвы» восемь миллионов рублей

Очередной крупный транш в копилку телефонных мошенников сделал житель Иркутска, пообщавшись по видеосвязи с «оперативником из Москвы», сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в региональном МВД, мужчина перевел аферистам около восьми миллионов рублей.

«Московский оперативник» для убедительности позвонил иркутянину по видеосвязи и, показав «служебное удостоверение», пригрозил уголовным делом за финансовую поддержку запрещенных организаций. По словам звонившего, деньги от имени иркутянина перечисляют некие неизвестные люди.

«Житель Иркутска, поверив позвонившему и опасаясь потерять все свои сбережения, по инструкции собеседника снял три миллиона рублей и перевел на указанный им “безопасный счет”.

Спустя какое-то время иркутянину снова позвонили. На этот раз с известием о том, что мошенники атакуют его счет в другом банке. И снова мужчина перевел деньги, куда «посоветовали».

Так житель столицы Приангарья лишился почти восьми миллионов рублей.

Но этого «вклада» мошенникам показалось мало. Они снова позвонили и попытались уговорить иркутянина продать автомобиль. И он бы продал. Но вмешалась дочь, распознавшая обман.