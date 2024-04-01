Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Чунского района загорелись жилой дом и автомобиль

Причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования.

В 22.28, сегодня, 31 марта, на улице Путевой в поселке Октябрьский Чунского района Приангарья случился пожар. Загорелись жилой дом и автомобиль, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования. Общая площадь повреждения составила 35 кв. метров: гаражная площадь — 30 кв. метров, на площади 5 кв. метров повреждена кровля жилого дома. В 22.43 пожар локализован, в 22.57 — ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

На ликвидацию пожара привлекались: шесть человек личного состава и две единицы техники.

пожары