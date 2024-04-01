В поселке Чунского района загорелись жилой дом и автомобиль

В 22.28, сегодня, 31 марта, на улице Путевой в поселке Октябрьский Чунского района Приангарья случился пожар. Загорелись жилой дом и автомобиль, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования. Общая площадь повреждения составила 35 кв. метров: гаражная площадь — 30 кв. метров, на площади 5 кв. метров повреждена кровля жилого дома. В 22.43 пожар локализован, в 22.57 — ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
На ликвидацию пожара привлекались: шесть человек личного состава и две единицы техники.