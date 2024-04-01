Четверо школьников закидали машины камнями во Владивостоке

В новых медиа отметили, что сейчас заканчивается пора весенних каникул, дети хотят успеть как можно больше и отдохнуть перед началом учебы. Интернет-пользователи предположили, что именно из-за наличия свободного времени ребята решили похулиганить и закидали машины камнями.