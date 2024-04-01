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Четверо школьников закидали машины камнями во Владивостоке

Во Владивостоке дети забрались на крышу и начали кидать камни в машины.

Источник: Комсомольская правда

По словам очевидца, подростки поднялись на крышу дома по адресу Луговая, 50, во Владивостоке. Они вооружились камнями и начали кидать их в припаркованные авто, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В новых медиа отметили, что сейчас заканчивается пора весенних каникул, дети хотят успеть как можно больше и отдохнуть перед началом учебы. Интернет-пользователи предположили, что именно из-за наличия свободного времени ребята решили похулиганить и закидали машины камнями.

Забираться на крышу опасно для жизни: можно оступиться и упасть с большой высоты. Кроме того, портить чужое имущество незаконно: если автомобили пострадали, то родителям придется возмещать нанесенный ущерб.

Комментаторы попросили родителей внимательнее следить за своими детьми и придумывать и организовывать их досуг.

Ранее «КП» писала о подростках, которые избили выпившего мужчину в Артеме.