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В Башкирии простились с 59-летним участником СВО

Он прослужил на передовой несколько месяцев.

В селе Целинный Абзелиловского района проводили в последний путь 59-летнего ефрейтора контрактной службы Фаниля Саитбатталова. Он погиб в ноябре прошлого года в зоне специальной военной операции.

Как сообщил глава муниципалитета Ильдар Нафиков, он подписал контракт осенью прошлого года и погиб спустя несколько месяцев.

«Фаниль Юсупович был отличным мужем, отцом, другом, товарищем и патриотом до глубины души», — отозвался о нем руководитель района.

У погибшего военнослужащего остались жена, сын, дочь и четверо внуков.