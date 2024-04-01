В Башкирии простились с 59-летним участником СВО

В селе Целинный Абзелиловского района проводили в последний путь 59-летнего ефрейтора контрактной службы Фаниля Саитбатталова. Он погиб в ноябре прошлого года в зоне специальной военной операции.
Как сообщил глава муниципалитета Ильдар Нафиков, он подписал контракт осенью прошлого года и погиб спустя несколько месяцев.
«Фаниль Юсупович был отличным мужем, отцом, другом, товарищем и патриотом до глубины души», — отозвался о нем руководитель района.
У погибшего военнослужащего остались жена, сын, дочь и четверо внуков.