Жителя НСО оштрафовали за незаконную сдачу машины на металлолом

Татарский райсуд Новосибирской области обязал местного жителя выплатить государству 65 тысяч рублей за незаконную утилизацию автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, ВА3−210074 принадлежал жителю Усть-Таркского, осужденному по нескольким статьям. Машина была признана вещественным доказательством и отдана владельцу на ответственное хранение.
Однако, чтобы не допустить ее конфискации, хозяин сдал авто на металлолом за 20 тысяч рублей.
После этого прокурор через суд потребовал взыскать с сибиряка стоимость машины. В итоге суд согласился с доводами обвинения.
Напомним, у жителя Новосибирска конфисковали автомобиль за пьяную езду.