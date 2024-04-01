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Жителя НСО оштрафовали за незаконную сдачу машины на металлолом

Автомобиль был вещественным доказательством.

Татарский райсуд Новосибирской области обязал местного жителя выплатить государству 65 тысяч рублей за незаконную утилизацию автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, ВА3−210074 принадлежал жителю Усть-Таркского, осужденному по нескольким статьям. Машина была признана вещественным доказательством и отдана владельцу на ответственное хранение.

Однако, чтобы не допустить ее конфискации, хозяин сдал авто на металлолом за 20 тысяч рублей.

После этого прокурор через суд потребовал взыскать с сибиряка стоимость машины. В итоге суд согласился с доводами обвинения.

Напомним, у жителя Новосибирска конфисковали автомобиль за пьяную езду.