Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокус сити холлом»

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи изъяли в подразделениях подмосковного главка МЧС документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус сити холла». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В подразделениях ГУ МЧС по Московской области проведена выемка документов, связанных с проведением контрольно-надзорных мероприятий в “Крокус сити холле”, — сказал собеседник агентства. В частности, по его словам, анализируются данные о том, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения, как контролировалось их устранение.
Здание «Крокус сити холла» относится к объектам категории значительного риска. На таких объектах проверки могут проводиться раз в четыре года. Как следует из единого реестра проверок, последняя там проводилась в 2019 году, так как в 2020 году в действие вступил мораторий на проверки объектов, за исключением относящихся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска. По данным МЧС, всего в России объектов значительной категории риска свыше 532 тыс., высокой — более 130 тыс., чрезвычайно высокой — почти 6,7 тыс.
Вместе с тем в июне 2023 года в «Крокус сити холле» был проведен обязательный профилактический визит, от которого нельзя отказаться. Во время такого мероприятия в случае выявления нарушений может быть выдано предписание об их устранении. В конце 2023 года в «Крокусе» прошел инспекционный визит. В отличие от полноценной проверки, он, как и профилактический визит, проходит один день и не позволяет проводить, например, технические экспертизы. Но по его итогам инспектор имеет право выйти на внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.
Как сообщалось ранее, некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение. Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, эти высказывания опроверг. В то же время председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, проанализировать работоспособность систем противопожарной защиты, а также установить, были ли открыты двери запасных выходов во время теракта.