Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокус сити холлом»

Вместе с тем в июне 2023 года в «Крокус сити холле» был проведен обязательный профилактический визит, от которого нельзя отказаться. Во время такого мероприятия в случае выявления нарушений может быть выдано предписание об их устранении. В конце 2023 года в «Крокусе» прошел инспекционный визит. В отличие от полноценной проверки, он, как и профилактический визит, проходит один день и не позволяет проводить, например, технические экспертизы. Но по его итогам инспектор имеет право выйти на внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.