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В Башкирии за сутки поступило 11 сообщений о подтоплениях придомовых территорий

В Башкирии за прошедшие сутки в Систему-112 поступило 11 сообщений о подтоплениях придомовых территорий талыми водами. Всего с начала паводкоопасного периода поступили 311 обращений, проинформировали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Источник: госкомитет РБ по ЧС

Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:

  • На реке Кармасан возле села Старогумерово Кушнаренковского района, уровень воды за сутки поднялся на +48см, текущий уровень составил 251 см. Выход реки на пойму при 390 см.
  • На реке Каряка рядом с деревней Верхнебиккузино Кушнаренковского района, уровень воды за сутки поднялся на 37 см и составил 136 см. Выход реки на пойму 244 см.
  • На реке Чермасан в районе населенного пункта Нижнесаитово Кушнаренковского района зафиксирован рост на 33 см. Текущий уровень воды составил 358 см. Выход реки на пойму 540 см.

На контроле остаются 5 случаев затопления (2 участка дороги и 3 низководных моста) на территории 5 районов — в Баймакском, Хайбуллинском, Миякинском, Кушнаренковском и Чишминском районах.

Как информировал «Башинформ», в ближайшие дни в Башкирии прогнозируется аномальное потепление.