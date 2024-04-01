В Башкирии за сутки поступило 11 сообщений о подтоплениях придомовых территорий

Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:
- На реке Кармасан возле села Старогумерово Кушнаренковского района, уровень воды за сутки поднялся на +48см, текущий уровень составил 251 см. Выход реки на пойму при 390 см.
- На реке Каряка рядом с деревней Верхнебиккузино Кушнаренковского района, уровень воды за сутки поднялся на 37 см и составил 136 см. Выход реки на пойму 244 см.
- На реке Чермасан в районе населенного пункта Нижнесаитово Кушнаренковского района зафиксирован рост на 33 см. Текущий уровень воды составил 358 см. Выход реки на пойму 540 см.
На контроле остаются 5 случаев затопления (2 участка дороги и 3 низководных моста) на территории 5 районов — в Баймакском, Хайбуллинском, Миякинском, Кушнаренковском и Чишминском районах.
Как информировал «Башинформ», в ближайшие дни в Башкирии прогнозируется аномальное потепление.