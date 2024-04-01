В Башкирии за сутки поступило 11 сообщений о подтоплениях придомовых территорий

В Башкирии за прошедшие сутки в Систему-112 поступило 11 сообщений о подтоплениях придомовых территорий талыми водами. Всего с начала паводкоопасного периода поступили 311 обращений, проинформировали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.