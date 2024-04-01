Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Новосибирской области будут судить за дачу ложных показаний

Сибиряк был свидетелем по уголовному делу о незаконном хранении оружия его другом.

Источник: AP 2023

В Доволенский райсуд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в даче ложных показаний. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, сибиряк был свидетелем по уголовному делу о незаконном хранении оружия его другом. Чтобы помочь ему, в суде он изложил придуманную версию того, как у подсудимого появилось оружие. Доказательства по делу опровергали его показания.

Его другу вынесли обвинительный приговор, после чего прокурор привлек к ответственности и свидетеля. Вскоре его дело рассмотрит суд.