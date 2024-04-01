Жителя Новосибирской области будут судить за дачу ложных показаний

В Доволенский райсуд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в даче ложных показаний. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, сибиряк был свидетелем по уголовному делу о незаконном хранении оружия его другом. Чтобы помочь ему, в суде он изложил придуманную версию того, как у подсудимого появилось оружие. Доказательства по делу опровергали его показания.
Его другу вынесли обвинительный приговор, после чего прокурор привлек к ответственности и свидетеля. Вскоре его дело рассмотрит суд.