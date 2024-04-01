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Спасателя ударили ножом во время противопаводковых работ в ЗКО

26-летний спасатель получил удар ножом во время проведения противопаводковых мероприятий вблизи поселка Жалпактал Казталовского района, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«По оперативным данным, в ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям на берегу реки Караозен был ранен сержант гражданской защиты 1998 года рождения. В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди. Пациент находится под наблюдением медиков», — сообщили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Идет досудебное расследование.

Напомним, из-за паводков в Каратобинском районе ЗКО эвакуировали около 400 человек.