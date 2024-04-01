Спасателя ударили ножом во время противопаводковых работ в ЗКО

«По оперативным данным, в ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям на берегу реки Караозен был ранен сержант гражданской защиты 1998 года рождения. В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди. Пациент находится под наблюдением медиков», — сообщили в ведомстве.