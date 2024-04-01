Пожилой омич перевёл аферистам 7 миллионов, чтобы его деньги не попали на Украину

Для «очищения» истории нужно выполнить ряд действий, сохраняя при этом строгую секретность. Омич снял все свои сбережения, 7 млн рублей, и попытался зачислить их через банкомат на счета аферистов. Его заметили дежурившие у банкоматов полицейские и объяснили, что его пытаются обмануть. Но мужчина не поверил стражам порядка и отправил все деньги мошенникам.