Чиновника в Приморье обвиняют в халатности при выдаче земли семьям с детьми

Бывшего замглавы администрации ЗАТО Фокино Сергея Пуртова обвиняют в халатности при выдаче земельных участков многодетным семьям, сообщили на сайте СУ СКР по Приморскому краю.
По версии следствия, Сергей Пуртов возглавлял Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры. С апреля 2019 года по декабрь 2023 года он проявил халатность, из-за чего пострадали 197 многодетных семей.
Граждане получили землю для строительства домов, однако не смогли пользоваться участками, так как не было возможности подключиться к инженерным коммуникациям.
«Инфраструктуры обещанной нет, дороги все заросшие кустами, вокруг лес, электричество не проведено», — приводит ведомство слова одного из пострадавших.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.