Чиновника в Приморье обвиняют в халатности при выдаче земли семьям с детьми

По версии следствия, Сергей Пуртов возглавлял Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры. С апреля 2019 года по декабрь 2023 года он проявил халатность, из-за чего пострадали 197 многодетных семей.