В Уфе продолжаются поиски двух подростков

На данный момент в поиске приняли участие более 270 человек, в том числе 43 добровольца поискового отряда «Лизаалерт», сотрудники полиции, аварийно-спасательной службы, МЧС, а также местные жители.
Пешими группами и экипажами выполнено 65 задач, общая протяженность записанных треков составляет более 700 километров. Осмотрена береговая линия и лесной массив.
Штаб возобновит работу сегодня в 12:00.
Если вы хотите принять участие в поиске, приезжайте в штаб, расположенный в школе № 40 по адресу: Уфа, ул. Шафиева, 1 (вход через спортзал! нужно обойти здание с левой стороны, там будут таблички с указателями).
С собой: теплая одежда, обязательно крепкая непромокаемая обувь, заряженный телефон, перекус, горячее питье, скотч, фонарь (при наличии).
Напомним, подростки 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. С 30 марта школьников ищут сотни волонтеров поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбуждено уголовное дело.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавших, пожалуйста, позвоните по телефону: 8 (800)700−54−52 (бесплатно на территории РФ) или по номеру 112.