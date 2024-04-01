В Иркутске задержали пассажира самолета, пошутившего про бомбу

«Первого апреля на рейсе № IO105, при досмотре в аэропорту Иркутска один из пассажиров 1989 года рождения рейса Иркутск-Чита-Благовещенск-Владивосток заявил, что перевозит взрывное устройство в багаже. В тот момент на борту было 93 пассажира. “Шутник” был снят с рейса и передан полиции», — сообщил собеседник агентства.