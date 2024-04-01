В Иркутске задержали пассажира самолета, пошутившего про бомбу

ИРКУТСК, 1 апр — РИА Новости. Первого апреля в Иркутске на 3,5 часа был задержан авиарейс после того, как один из пассажиров во время посадки на рейс заявил, что перевозит в багаже взрывное устройство, мужчину передали полиции, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании «ИрАэро».
«Первого апреля на рейсе № IO105, при досмотре в аэропорту Иркутска один из пассажиров 1989 года рождения рейса Иркутск-Чита-Благовещенск-Владивосток заявил, что перевозит взрывное устройство в багаже. В тот момент на борту было 93 пассажира. “Шутник” был снят с рейса и передан полиции», — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» в этот момент был полностью готов к полету. В соответствии с правилами авиационной безопасности, командир воздушного судна принял решение о высадке пассажиров и повторном досмотре. Людей доставили на автобусе в аэровокзал. Сотрудники аэропорта провели дополнительный досмотр пассажиров, их ручной клади, багажа, бортового питания и грузов.
«В итоге вылет, изначально назначенный на 03.45 (23.45 мск воскресенья — ред.) местного времени, состоялся в 07.19 (02.19 мск) с задержкой более 3,5 часа», — добавил представитель «ИрАэро».
По данным авиаперевозчика, с начала года — это первый подобный случай, в прошлом году на рейсах авиакомпании было три таких истории, как и годом ранее.