Вагон полыхал на Савушкина. Трамваи стоят, автобусы идут в объезд

Как сообщает городское ГУ МЧС, 1 апреля в 6:39 поступил вызов на улицу Покрышева — трамваи ходят по пересекающей её улице Савушкина. К моменту приезда пожарных огонь полностью охватил трамвай маршрута № 48. Возгорание ликвидировали в 7:05, работали два расчёта МЧС. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.