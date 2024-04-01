Вагон полыхал на Савушкина. Трамваи стоят, автобусы идут в объезд

Утренний пожар приостановил движение трамваев в Приморском районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 1 апреля в 6:39 поступил вызов на улицу Покрышева — трамваи ходят по пересекающей её улице Савушкина. К моменту приезда пожарных огонь полностью охватил трамвай маршрута № 48. Возгорание ликвидировали в 7:05, работали два расчёта МЧС. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.
Судя по «Яндекс. Транспорту», на Савушкина стоит множество трамваев в обе стороны. «В связи с невозможностью проезда по ул. Савушкина временно изменена трасса автобусного маршрута № 211», — предупреждает Организатор перевозок.
Читатели «Фонтанки», живущие на Парнасе, наблюдали мощный столб дыма в этом районе.
UPD: Как сообщает Организатор перевозок, в связи с невозможностью проезда по улице Савушкина временно изменены трассы трамвайных маршрутов № 21, 48. Движение трамвайного маршрута № 19 временно приостановлено.