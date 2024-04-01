В Бардымском округе простились с погибшим в СВО военнослужащим

Алексей Сурсяков был мобилизован осенью 2022 года и направлен в зону проведения СВО. Погиб 22 марта 2024 года.
Церемония прощания и похороны прошли вчера в селе Бичурино.
В Бардымском округе простились с 31-летним военнослужащим Алексеем Сурсяковым, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Алексей Сурсяков был мобилизован осенью 2022 года и направлен в зону проведения СВО. Погиб 22 марта 2024 года.
Церемония прощания и похороны прошли вчера в селе Бичурино.