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В Бардымском округе простились с погибшим в СВО военнослужащим

В Бардымском округе простились с 31-летним военнослужащим Алексеем Сурсяковым, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Алексей Сурсяков был мобилизован осенью 2022 года и направлен в зону проведения СВО. Погиб 22 марта 2024 года.

Церемония прощания и похороны прошли вчера в селе Бичурино.