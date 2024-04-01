Жительница Аши перевела аферистам более миллиона рублей

Как сообщает пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области, обман происходил в несколько этапов. Сначала женщине через один из мессенджеров поступил звонок из «Министерства здравоохранения».
«Доброжелательная собеседница сообщила, что пришла на помощь, так как все сотрудники этой сферы деятельности подверглись мошенничеству. Затем последовал звонок от “сотрудника Центробанка”, который, подтверждая свою “должность”, выслал фото удостоверения и предупредил о попытках несанкционированного доступа к счетам», — уточняют в полицейском Главке региона. Единственным способом спасти свои деньги оказался перевод всех сбережений на «безопасные счета».
На этом аферисты не остановились — поступил новый звонок, предупреждающий о взломе счета и попытках оформить кредит на сумму 50 000 рублей. Чтобы противостоять «беззаконию» женщине нужно обнулить все свои счета, сняв деньги со всех банковских карт и, конечно, тоже перевести на безопасный счет. Разглашать тайну спецоперации категорически никому нельзя.
Напуганная 70-летняя женщина сначала сняла и перевела 145 000 рублей личных сбережений. Позже она отправилась в банк, где сняла со счета ещё 1 040 000 рублей.
В полицейском ведомстве уточняют, что сотрудники банка спрашивали женщину о цели снятия денег, пытались узнать причину. Но пенсионерка следовала инструкции и полученную сумму через ближайший банкомат перевела на «безопасные счета».
После этого женщину продолжили вводить в заблуждение и сообщили, что кто-то от ее имени оформляет кредиты. Теперь пенсионерке нужно самой взять кредит на 500 000 тысяч рублей, перевести на резервный счёт, тем самым погасив аннулировав займ.
К счастью, заявку на кредит настоящий банк не одобрил. Женщина обратилась в полицию.