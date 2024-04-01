Жительница Аши перевела аферистам более миллиона рублей

«Доброжелательная собеседница сообщила, что пришла на помощь, так как все сотрудники этой сферы деятельности подверглись мошенничеству. Затем последовал звонок от “сотрудника Центробанка”, который, подтверждая свою “должность”, выслал фото удостоверения и предупредил о попытках несанкционированного доступа к счетам», — уточняют в полицейском Главке региона. Единственным способом спасти свои деньги оказался перевод всех сбережений на «безопасные счета».