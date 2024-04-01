В Уфе спасатели вытащили провалившуюся под лед собаку

В Уфе поздно вечером 31 марта за помощью спасателей обратились очевидцы. На середине реки Уфы в районе улицы Цимлянской, 22, они увидели собаку, которая провалилась под лёд. Так как в этом месте лёд рыхлый и непрочный, они не рискнули сами помочь бедному четвероногому.