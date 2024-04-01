На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы. В специальном гидрокостюме один из спасателей добрался до собаки и вытащил ее из полыньи. Животное так сильно замёрзло, что не могло передвигаться, поэтому сотрудник нёс его до самого берега. Очевидцы забрали собаку домой, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.
В Уфе спасатели вытащили провалившуюся под лед собаку
В Уфе поздно вечером 31 марта за помощью спасателей обратились очевидцы. На середине реки Уфы в районе улицы Цимлянской, 22, они увидели собаку, которая провалилась под лёд. Так как в этом месте лёд рыхлый и непрочный, они не рискнули сами помочь бедному четвероногому.