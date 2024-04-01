Водителя микроавтобуса осудили за автокатастрофу в Красноярском крае

В результате ДТП на месте погибла 13-летняя пассажирка микроавтобуса. Госпитализированы были 5 пассажиров «Хендай», в том числе двое несовершеннолетних 2004 и 2012 годов рождения, а также водитель и два пассажира «Приоры».