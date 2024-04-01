Водителя микроавтобуса осудили за автокатастрофу в Красноярском крае

Об этом сегодня сообщили в ГИБДД.
Трагедия случилась в августе 2022 года на 48 км автодороги «Канск-Абан-Богучаны». 45-летний водитель микроавтобуса «Хендай» с 8 пассажирами выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем «Приора».
В результате ДТП на месте погибла 13-летняя пассажирка микроавтобуса. Госпитализированы были 5 пассажиров «Хендай», в том числе двое несовершеннолетних 2004 и 2012 годов рождения, а также водитель и два пассажира «Приоры».
Суд признал водителя микроавтобуса виновным в нарушении ПДД (часть 3 статьи 264 УК РФ). Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также мужчину на 2 года и 6 месяцев лишили права управления транспортными средствами.