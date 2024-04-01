В Прикамье при пожаре погибла пенсионерка

В ночь на 1 апреля в поселке Ильинский на улице Полевой загорелся частный дом и прилегающие к нему постройки во дворе. Сообщение о пожаре поступило в 01:16. На место выехали огнеборцы из подразделения противопожарной службы Пермского края.