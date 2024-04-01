Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье при пожаре погибла пенсионерка

Жительница Ильинского погибла при пожаре в частном доме.

В ночь на 1 апреля в поселке Ильинский на улице Полевой загорелся частный дом и прилегающие к нему постройки во дворе. Сообщение о пожаре поступило в 01:16. На место выехали огнеборцы из подразделения противопожарной службы Пермского края.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 120 кв. м. В 02:04 огонь потушили. К сожалению, не удалось спасти женщину, по всей видимости проживавшую в этом доме, — пенсионерка погибла.

— В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю и следователем СУ СК России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

пожары