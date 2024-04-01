В Прикамье при пожаре погибла пенсионерка

В ночь на 1 апреля в поселке Ильинский на улице Полевой загорелся частный дом и прилегающие к нему постройки во дворе. Сообщение о пожаре поступило в 01:16. На место выехали огнеборцы из подразделения противопожарной службы Пермского края.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 120 кв. м. В 02:04 огонь потушили. К сожалению, не удалось спасти женщину, по всей видимости проживавшую в этом доме, — пенсионерка погибла.
— В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю и следователем СУ СК России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.