Трамвай-факел. Подробности, фото и видео пожара на Савушкина

Пожар начался, как уже писала «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС, на улице Савушкина, у пересечения с улицей Покрышева около 6:40. По данным «Дорожного инспектор», пассажиры трамвая № 48 пожаловались на запах гари в салоне. Вагоновожатый высадил людей у метро «Черная речка» и поехал в парк, но доехать не успел. Никто не пострадал.