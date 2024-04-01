После сообщения о теракте в «Крокусе» жену одного из обвиняемых госпитализировали

«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание и до сих пор лежит в больнице в реанимации», — рассказала агентству женщина.
Издание «Азия-Плюс» со ссылкой на родственницу обвиняемого Фаридуна Шамсиддина сообщало, что члены его семьи не были дома с 23 марта. По словам его родственницы, отца, мать, брата, жену с восьмимесячным ребенком, тещу, дядю и двоюродных братьев мужчины забрали силовики. По информации Reuters, российские следователи в Таджикистане допрашивали членов семьи четверых обвиняемых.
24 марта четверо обвиняемых были арестованы Басманным судом по обвинению в совершении теракта группой лиц. Всего суд отправил под арест девять фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».