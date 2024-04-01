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После сообщения о теракте в «Крокусе» жену одного из обвиняемых госпитализировали

Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева попала в больницу после того, как узнала о теракте. Об этом рассказала «РИА Новости» одна из соседок родителей обвиняемого.

Источник: РИА "Новости"

«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание и до сих пор лежит в больнице в реанимации», — рассказала агентству женщина.

Издание «Азия-Плюс» со ссылкой на родственницу обвиняемого Фаридуна Шамсиддина сообщало, что члены его семьи не были дома с 23 марта. По словам его родственницы, отца, мать, брата, жену с восьмимесячным ребенком, тещу, дядю и двоюродных братьев мужчины забрали силовики. По информации Reuters, российские следователи в Таджикистане допрашивали членов семьи четверых обвиняемых.

24 марта четверо обвиняемых были арестованы Басманным судом по обвинению в совершении теракта группой лиц. Всего суд отправил под арест девять фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».