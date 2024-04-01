Защита попросила смягчить наказание для Митволя

«В Железнодорожный районный суд подали ходатайство для изменения вида наказания на принудительные работы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, ходатайство может быть рассмотрено в течение месяца. Также защита планирует подать кассационную жалобу на решение краевого суда, оставившего в силе приговор Митволю.
Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября 2023 года приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день — Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Защита Митволя обжаловала приговор, 26 марта Красноярский краевой суд оставил его в силе.
Следствие полагает, что на проекте красноярского метро, строительство которого ведется с переменным успехом с 1995 года, участники схемы похитили 900 миллионов рублей.
Ранее бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро был приговорен к трем годам двум месяцам колонии. В конце сентября 2023 года суд в Красноярске начал рассматривать дело в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова.