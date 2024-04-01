В Воронеже в ночном пожаре спасли 19 человек

Ночью 31 марта воронежские пожарные выезжали тушить квартиру в многоэтажке на Левом берегу. Вызов на пульт дежурного МЧС пришел в 21.19. Полыхала квартира на 6-м этаже на Туполева, 15б, фото и видео появились в городских пабликах. Приехавшие огнеборцы обнаружили сильное задымление на верхних этажах девятиэтажки.
— Из опасной зоны пожарные вывели 12 человек в масках спасаемого (в том числе — четверых детей), шестерых самовыводом и одного пострадавшего эвакуировали с помощью пожарной автолестницы, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
Пожар тушили пять спецмашин, огонь ликвидировали в 21.59. В квартире сгорели домашние вещи, с места пожара госпитализировали мужчину с ожогами. Причину возгорания устанавливают эксперты.
При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», звонок бесплатный.