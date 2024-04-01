В Воронеже в ночном пожаре спасли 19 человек

— Из опасной зоны пожарные вывели 12 человек в масках спасаемого (в том числе — четверых детей), шестерых самовыводом и одного пострадавшего эвакуировали с помощью пожарной автолестницы, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.